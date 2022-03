Genève (AFP). La justice suisse confirme l'arrestation de 2 personnes d'origine syrienne

Le ministère public de la Confédération suisse a confirmé samedi dans un communiqué l'arrestation vendredi de deux personnes d'origine syrienne dans le cadre d'une enquête en cours pour "menace terroriste". Ces "deux personnes sont en détention", ajoute le communiqué des bureaux du procureur fédéral, qui précise qu'elles sont soupçonnées "de fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques", et d'avoir violé la loi suisse interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées.

