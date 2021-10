Week-end Polynésien à Cherbourg

Ce week-end à Cherbourg, au cercle Chantereyne avenue Cessart, venez découvrir la culture polynésienne grâce au club sportif et artistique de la Marine. Les différentes associations se sont regroupées pour vous faire des démonstrations de leurs danses. Des exposants vous feront découvrir l'artisanat local. L'entrée est gratuite et c'est de 10h à 18h. Restauration possible sur place.



Sébastien Moscat, organisateur de l'évènement, était avec nous ce matin pour en parler dans le "ça se passe près de chez vous" de 10h25.





