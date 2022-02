C'est lorsqu'il s'st aperçu que le jean qu'il vanait d'acheter a bon prix était fabriqué loin de la France, qu'Olivier Le Bas a décidé de lancer sa ligne de vêtement « Made in France ». Made in Normandy, même, puisqu'ils sont favbriqués par l'entreprise Kiplay, située dans le nord du Bocage ornais.

Installé sur Pont Audemer (dans l'Eure), Olivier Le Bas , n'est encore qu'étudiant ... à Paris. Il commence désormais à commercialiser ses productions à l'international.

Ce jeune haut-normand vient de se voir décerner le prix « pied à l'étrier », décerné par le Cercle des Exportateurs de l'Orne. Olivier Lebas :

Normandie. Le prix « Pied à l'étrier » pour Olivier Le Bas Impossible de lire le son.

Olivier Lebas a reçu son prix des mains de Pierre Ramirez, délégué régional de « Business France » (ex UBI France). Business France est l’agence nationale au service de l’internationalisation de l’économie française. Elle est chargée du développement international des entreprises et de leurs exportations, ainsi que de la prospection et de l’accueil des investissements internationaux en France. Elle promeut l’attractivité et l’image économique de la France, de ses entreprises et de ses territoires. Elle gère et développe le VIE (Volontariat International en Entreprise). Pierre Ramirez :