Granville: les trois personnes impliquées dans la mort d'un quinquagénaire jugées aujourd'hui ?

Les circonstances précises de ce décès semblent d'éclaircir au fur et à mesure que les heures passent. Une soirée sur fond d'alcool aurait tout simplement tourné à la bagarre. La victime, aurait été invitée a passer la soirée de jeudi dans un appartement aux abords de la rue Couraye en compagnie de trois autres personnes: deux jeunes et la mère de l'un d'eux.

La soirée aurait ensuite dégénéré et l'un des protagonistes, âgé de 27 ans, aurait assène plusieurs coups de poing puis des coups de pied à la victime qui a ensuite été laisséé agonisante sur le palier de l'immeuble. Découvert le lendemain par une femme qui passait dans la rue, l'homme n'a pu être réanimé par les secours.

Selon nos confrères de la Manche Libre, les trois suspects pourraient être cités en comparution immédiate ce lundi 30 novembre. Deux pour non assistance à personne en danger et le troisième pour coups et blessures ayant entrainé la mort.