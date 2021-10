Huit mois avec sursis pour agression sur une fillette

En mars dernier, il avait eu à se prononcer sur le témoignage de deux jeunes filles, âgés de 10 et 12 ans, accusant le compagnon de leur grand-mère, de gestes déplacés à leur égard.

Le prévenu, un homme de 68 ans, a toujours nié les faits. Dans ce dossier, où le doute subsiste, le procureur de la République avait demandé la relaxe. Il a été en partie entendu puisque l’accusé a été relaxé de l’agression sur la plus grande des deux jeunes filles.

En revanche, le tribunal l’a condamné à huit mois de prison avec sursis et au dédommagement de la plus jeune des s½urs à hauteur de 3 500 ¤.

Son nom est dorénavant inscrit au Fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles. Il n’a par ailleurs plus le droit de voir les jeunes filles.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire