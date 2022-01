Zaz, Jenifer, Marina Kaye, Shy'M dans l'album hommage à Balavoine dévoilés

Comme si tous les artistes de la variété françaises avaient chacun un petit quelque chose de Balavoine, l'album hommage reprend le patronyme de l'interprète de "L'Aziza" avec un "s" à la fin. Au total, 17 chanteurs se sont joints au projet depuis Raphaël jusqu'à Florent Pagny.

Parmi les grandes chansons de Daniel Balavoine, Zaho interprètera "Sauver l'amour", Florent Pagny "La vie ne m'apprend rien", Cats on Trees "Aimer est plus fort que d'être aimé", Jenifer "Mon fils, ma bataille", Zaz "Tous les cris les S.O.S" et Emmanuel Moire "Le chanteur".

Outre les noms des artistes participants, la pochette de l'album a également été dévoilée. Elle révèle la silhouette de l'interprète, connu pour son engagement humanitaire.

Daniel Balavoine n'est pas la première figure de la chanson française à bénéficier d'un album hommage. Jean-Jacques Goldman a été le premier à inspirer la jeune génération.