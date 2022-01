Assises du Calvados : jusqu'à 15 ans de réclusion pour les cinq accusés

Le corps de la victime avait été retrouvé dans le port de la ville. Deux des accusés ont écopé mercredi 25 novembre de 15 ans de réclusion criminelle pour meurtre, deux autres de 7 ans avec suivi socio-judiciaire et 5 ans de prison ferme pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Le dernier est condamné à un an avec sursis pour non assistance à personne en danger.

Suite de la session d'assises du Calvados dès ce jeudi matin : un homme de 30 ans comparaît pour viol en réunion, viol et vol avec violence. En septembre 2010, une étudiante de 23 ans dénoncait avoir été agressé au sortir d'une discothèque de Caen. La personne interpellée risque 20 ans de réclusion.