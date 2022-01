Paris (AFP). Qui sont les jihadistes liés aux attentats de Paris ?

Sept kamikazes, l'organisateur présumé et sa cousine tués, un suspect-clé recherché Le voile se lève peu à peu sur les auteurs des attentats du 13 novembre à Paris (130 morts et quelque 350 blessés) et leur réseau. - L'organisateur présumé - - ABDELHAMID ABAAOUD Ce jihadiste belgo-marocain de 28 ans, qui se faisait appeler Abou Omar al-Baljiki ("le Belge"), est né dans la commune bruxelloise de Molenbeek. Il a été tué mercredi lors de l'assaut contre un appartement de Saint-Denis. C'est "un des cerveaux" des attentats, a décrit Manuel Valls. Selon le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, il serait impliqué dans quatre des six attentats "évités ou déjoués par les services français depuis le printemps 2015". Condamné en Belgique par défaut à 20 ans de réclusion, Abaaoud avait rejoint la Syrie en 2014. Il est arrivé en France en échappant au radar des renseignements européens. Un service de renseignement d'un pays hors UE a signalé à Paris, après les attentats, avoir eu connaissance de sa présence en Grèce. - Le Bataclan - Trois hommes surgissent d'une Polo noire immatriculée en Belgique et font un carnage dans cette salle de spectacle parisienne. Deux déclenchent leurs ceintures piégées lors de l'assaut, un troisième est touché par un policier et sa ceinture explose. - OMAR ISMAÏL MOSTEFAÏ Identifié par son doigt sectionné, ce Français de 29 ans, né à Courcouronnes (Essonne), a été condamné huit fois entre 2004 et 2010 sans jamais avoir été incarcéré. Père de famille, fiché pour radicalisation depuis 2010, il fréquentait la mosquée de Lucé (Eure-et-Loir) et a séjourné en Syrie. Il n'avait jamais été impliqué dans un dossier terroriste. - SAMY AMIMOUR Cet ex-chauffeur de bus de la RATP, 28 ans, est décrit par son entourage comme gentil, réservé et bon élève dans son enfance. Originaire de Drancy (Seine-Saint-Denis), il avait été mis en examen en octobre 2012 dans un dossier de terrorisme. Il avait violé son contrôle judiciaire en partant pour la Syrie en 2013 et était depuis visé par un mandat d'arrêt international. - UN TROISIÈME KAMIKAZE NON IDENTIFIÉ - L'équipe des terrasses - Trois assaillants tirent sur des terrasses de cafés et de restaurants dans les Xe et XIe arrondissements parisiens. - BRAHIM ABDESLAM Ce Français résidant en Belgique, 31 ans, s'est fait exploser, seul, dans un restaurant boulevard Voltaire, blessant grièvement une personne. Il a loué une Seat noire, immatriculée en Belgique et retrouvée à Montreuil, près de Paris.

