Paris (AFP). Maxime, Halima, Nicolas, Precilia... Les victimes des attentats de Paris

Ils étaient étudiant, banquier, garagiste, bibliothécaire ou serveur. Français, Belges, Algériens ou Mexicain, la plupart âgés d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années. Voici des éléments collectés par l'AFP sur ces vies fauchées lors des attentats jihadistes de vendredi à Paris: - Nick Alexander, 36 ans, un Anglais de Colchester, vendait des disques et des t-shirts à l'effigie du groupe Eagles of Death Metal lorsqu'il a été tué au Bataclan, salle de concert mythique de l'est de Paris. "Nick est mort en faisant le travail qu'il aimait et nous sommes réconfortés de voir à quel point il était aimé par ses amis à travers le monde", écrit sa famille dans un communiqué. - Thomas Ayad, 34 ans, originaire d'Amiens, tué lui aussi au Bataclan. Il était producteur pour la maison de disques Mercury Music Group (Universal) et s'occupait notamment du marketing d'Eagles of Death Metal. Passionné de hockey sur gazon, son ancien club a organisé un rassemblement d'hommage dimanche. "Il est mort presque tout de suite, alors qu'il était en train de parler avec un garçon de Nous Productions (le tourneur du concert), qui lui a été blessé. () Franc, honnête, c'était un ami fidèle, on pouvait compter sur lui", a raconté à Libération l'un de ses amis. - Chloé Boissinot, 25 ans, originaire de Château-Larcher dans la Vienne selon La Nouvelle République. Elle et son petit ami Nicolas, blessé, étaient en train de dîner au restaurant Le Petit Cambodge lorsque les assaillants ont ouvert le feu. - Emmanuel Bonnet, né en 1967, habitant de la Chapelle-en-Serval (Oise). Ce père de famille était vendredi au Bataclan avec l'un de ses enfants. "Le fils a réussi à quitter la salle, il ne trouvait pas son père mais était persuadé qu'il s'était lui aussi échappé", raconte le maire de la commune Daniel Dray au Courrier Picard. Employé de la RATP, il avait partagé la veille du concert sur sa page Facebook un lien du groupe "Les athées en action" citant Jacques Prévert avec une photo du poète: "La théologie c'est simple comme dieu et dieu font trois". - Maxime Bouffard, 26 ans, originaire du Coux-et-Bigaroque (Dordogne), est mort au Bataclan. Ce bon vivant, amateur de rugby, habitait depuis quatre ans à Paris, où il réalisait des clips vidéo et des films publicitaires. - Quentin Boulenger, 29 ans, mort au Bataclan. Cet habitant du XVIIe arrondissement était originaire de Reims. - Macathéo Ludovic Boumbas, dit "Ludo", 40 ans, est mort à La Belle équipe, bistrot du XIe où il fêtait l'anniversaire d'une amie. "Il a voulu protéger une amie, Chloé, en se mettant sur elle. Il s'est pris une rafale", a dit son frère à l'AFP. D'origine congolaise, Ludo était ingénieur chez le transporteur FedEx. - Élodie Breuil, 23 ans, a été tuée au Bataclan où elle passait la soirée avec six amis. Elle étudiait le design à Paris, à l'École de Condé. Le 11 janvier, elle avait défilé contre la terreur avec sa mère place de la République, à Paris. - Ciprian Calciu, Roumain de 32 ans, est mort au restaurant La Belle équipe, où il se trouvait avec sa compagne, Lacramioara Pop. Ils étaient parents d'un enfant âgé de 18 mois. - Nicolas Catinat, artisan menuisier de 37 ans habitant à Domont (Val d'Oise), a été tué au Bataclan. Il était dans la fosse, a fait rempart de son corps. "RIP (Rest in peace) Nicolas, tu es mort en héros pour sauver tes amis", a publié samedi sur Twitter l'une de ses connaissances, qui avait diffusé un avis de recherche un peu plus tôt. - Nicolas Classeau, 40 ans, père de trois enfants âgés de 6, 11 et 15 ans, tombé sous les balles au Bataclan, où il assistait au concert avec sa compagne, blessée. Guitariste amateur, cet habitant de Bagnolet (Seine-Saint-Denis) était directeur d'un IUT à Marne-la-Vallée (Seine-et-Marne). - Anne Cornet, 29 ans. Originaire de Houdlémont (Meurthe-et-Moselle), la jeune femme a été tuée au Bataclan avec son mari Pierre-Yves Guyomard, avec lequel elle résidait à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), selon Le Républicain Lorrain. - Precilia Correia, 35 ans. Portugaise, elle était employée par la maison de disques Mercury Music. Elle est morte au Bataclan. - Guillaume Barreau-Decherf, 43 ans, père de deux filles, avait le rock dans la peau. Journaliste indépendant, il couvrait notamment la musique rock pour le magazine culturel Les Inrockuptibles. Il avait récemment écrit au sujet du nouvel album du groupe Eagles of Death Metal, qui se produisait au Bataclan le soir du massacre. Ses confrères et anciens camarades de l'Ecole de journalisme de Lille se souviennent de sa douceur sous une allure de "métalleux", de sa passion pour la musique et de son sens de la formule qui faisait souvent mouche. - Elsa Delplace, 35 ans, était venue au concert des Eagles of Death Metal avec sa mère Patricia San Martin, 61 ans, et son fils de 5 ans. Seul le garçonnet a survécu. - Alban Denuit, 32 ans, artiste plasticien bordelais, est mort au Bataclan alors qu'il assistait au concert avec sa petite amie. Né à Marmande, il était diplômé des Beaux-Arts de Paris et avait obtenu cet été son doctorat en arts plastiques avec les félicitations du jury, après une thèse entamée en 2009 à Bordeaux III, où il enseignait. - Asta Diakite, cousine du joueur de l'équipe de France de football Lassana Diarra, qui jouait sur la pelouse du Stade de France quand les explosions ont retenti. La jeune femme, décrite comme une musulmane pratiquante, est morte dans la fusillade de la rue Bichat, où elle était sortie faire des courses. "Elle a donné sa vie pour sauver celle de son neveu qui était avec elle", a écrit sur Facebook sa cousine. - Manuel Colaco Dias, 63 ans, un Portugais fan de foot qui vivait depuis 45 ans à Paris, est mort soufflé par l'explosion de la charge de l'un des kamikazes à l'extérieur du Stade de France. - Romain Didier, 32 ans, était rue de Charonne avec sa compagne, Lamia Mondeguer, lorsqu'ils ont été fauchés par une rafale. Originaire de Sury-en-Vaux (Cher), il vivait à Paris, où il avait notamment été manager d'un bar dans le VIe arrondissement.

