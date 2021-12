Beyrouth (AFP). Attentat à Beyrouth: 23 morts et 105 blessés dans un fief du Hezbollah

Au moins 23 personnes ont été tuées et 105 blessées jeudi dans un double attentat suicide perpétré dans un fief du Hezbollah, dans le sud de Beyrouth, ont indiqué la Croix-Rouge libanaise et la police. "Le bilan provisoire s'élève à 23 morts et au moins 105 blessés", a affirmé à l'AFP un responsable de la Croix-Rouge. Selon la police, deux hommes à pied ont fait détoner leurs ceintures explosives devant un centre commercial de la rue al-Hussiniyé, du quartier de Bourj al-Barajné. Le double attentat a eu lieu vers 18H00 (16H00 GMT). Un photographe de l'AFP a vu des corps ensanglantés dans des magasins pulvérisés et des flaques de sang au milieu de voitures détruites, alors que des centaines de personnes se trouvaient à proximité des lieux. "Nous avons des dizaines de blessés et ils continuent d'arriver", a affirmé à l'AFP un médecin de l'hôpital Bahman, dans le quartier voisin de Haret Hreik. Il s'agit de la première attaque contre le fief du Hezbollah chiite depuis juin 2014. Un agent de sécurité avait alors été tué en empêchant un attentat à la voiture piégée. Auparavant une dizaine d'autres attaques avaient endeuillé des bastions du Hezbollah à travers le Liban entre juillet 2013 et février 2014, la plupart revendiqués par des groupes extrémistes sunnites.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire