Mine d'or TV

France 3 va certainement lancer un projet original à la rentrée prochaine. Actuellement à la recherche d 'une émission de 2ème partie de soirée, la chaine pourrait bien l'avoir trouvé sous la forme d'un talk-show un peu particulier. En effet les invités devront respecter une condition pour arriver sur le plateau : ne pas avoir d'actus. Mais attention pas de personnes démodées mais juste des célébrités n'ayant actuellement rien à vendre : ni concerts, livres, Cds ou autres. Les invités évoqueront alors l'arrivée de leur célébrité et de leur réussite.

A noter que « Ce soir (ou jamais !) » de Frédéric Taddeï passera en hebdomadaire à la rentrée, probablement en début de semaine (avec quelques prime time dans l'année).





Comment se faire griller dans une profession en 1 leçon ? Eh bien faites comme cette figurante de la série à succès Glee. Elle a tourné dernièrement dans un épisode de la saison 2 de Glee dans lequel a lieu le bal de promo et on voit qui est sacré reine et roi du bal. Après sa journée de travail, elle s'est empressée d'aller tout raconter sur internet via le réseau social Twitter. Une action qui n'a pas manqué d'attirer les foudres de la production, qui l'ont rayé des fichiers. L'actrice a depuis fermé son compte twitter mais pas sûr que la télévision tourne si vite la page.



On termine avec quelques morceaux de zapping bien drôles. On commence avec un talk show américain qui avait invité Bernard Henry Lévy. L'animateur lui pose des questions écoutez ce que ça donne :



Et puis il y a aussi une autre émission américaine diffusée sur planet no limit. C'est passé cette semaine dans « Stupide touriste » une réflexion philosophique justement, écoutez :



