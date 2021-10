La relève est assurée grâce aux Black Eyed Peas!

L'établissement, en partie financé par la fondation du groupe, Peapod Foundation, permet à des étudiants âgés de 13 à 19 ans de suivre un enseignement de deux ans pour se former aux métiers de la production musicale et vidéo à l'aide d'un matériel de qualité professionnelle.



" Beaucoup de gens généreux ont contribué à développer notre passion pour la musique et les médias tout au long de notre parcours vers le succès et nous voulons désormais partager notre expérience ", a confié will.i.am dans un communiqué.



Cette école se nommera "Peapod Adobe Youth Voices Music and Multimedia Academy" et se situera à New-York.



