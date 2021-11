Le marché de l'immobilier neuf repart en Normandie

Premier constat : l'immobilier repart dans les deux régions. "Nous avons constaté 827 ventes nettes au premier semestre 2015, il y en avait 686 à la même époque en 2014", explique Christophe Demouilliez, vice-président de l'observatoire (au centre). Sur le territoire métropolitain, quelques villes tirent leur épingle du jeu. "Sur la rive gauche, c'est le cas de Petit-Quevilly, avec entre 50 et 100 mises en ventes lors du premier semestre. À Rouen, les mises en vente sont peu nombreuses mais le quartier du Jardin des Plantes s'en sort bien. Enfin, les villes de Bois-Guillaume, Déville-lès-Rouen et Mont-Saint-Aignan, sur les plateaux Nord, oscillent entre 50 et plus de 100 mises en vente."

Le marché est prometteur pour les prochaines années avec environ 5 000 logements qui devraient sortir de terre à court terme sur la rive gauche, notamment sur le territoire du futur écoquartier Flaubert.