Football - Cormelles prépare une finale contre Leers

« On a toutes les cartes en main, annonce l'entraîneur Olivier Cahoreau. En plus, Leers se déplace très mal (une seule victoire à l'extérieur cette saison, chez le dernier, ndlr) et on reste sur deux grosses victoires contre elles chez nous. »

C'est néanmoins par une défaite que les Bas-Normandes ont préparé cette rencontre décisive. En déplacement à Dijon, quatrième, elles se sont logiquement inclinées 2-0. « Nous sommes partis avec 12 joueuses seulement dont deux jeunes inexpérimentées, explique Olivier Cahoreau. On ne pouvait pas forcément faire plus compte tenu des conditions. On a quand même fourni un très gros match. » La dynamique lancée le mois dernier est toujours autant d'actualité.