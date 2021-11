Paris (AFP). Ligue 1: le PSG reçoit Saint-Etienne pour poursuivre son bon parcours

Le Paris SG tentera contre Saint-Etienne, prétendant au podium, de prendre encore plus ses distances en tête de la Ligue 1, lors d'une 11e journée où Marseille devra sortir du marasme à Lille sous peine d'accentuer la crise. . Soleil Vert pour Paris ? Après le brouillard madrilène, dans lequel le PSG n'a pas trouvé le chemin du but (0-0) en Ligue des champions, la réception de Saint-Etienne doit lui permettre de poursuivre son parcours quasi-parfait en championnat. L'ASSE est, depuis six matches officiels et autant de défaites, un adversaire qui convient aux hommes de Laurent Blanc et surtout à Zlatan Ibrahimovic qui en est à 11 buts inscrits face à cet adversaire. Le Suédois, apparu emprunté en C1, poursuivra-t-il sa série ? Les Parisiens, qui comptent cinq points d'avance sur les surprenants Angers (2e) et Caen (3e), et sept sur les Stéphanois (4e), pourraient récupérer leur défenseur brésilien David Luiz, pour lequel aucun risque n'a été pris en Coupe d'Europe alors qu'il s?entraîne à nouveau dans le groupe après sa blessure au genou gauche. En face, les Verts vont mieux. Après avoir mis fin à leur série de trois défaites contre le Gazélec (2-0) la semaine passée, ils se sont imposés en Europa League chez le finaliste de la précédente édition Dniepropetrovsk (1-0) jeudi. Un long voyage, que ce résultat bon pour la confiance a dû rendre moins pénible. Le but victorieux de Romain Hamouma a brisé une malédiction qui courrait depuis huit matches sans la moindre victoire en deux participations d'affilée en C3. En attendant d'en briser une autre à Paris ? . Menace de tempête sur Marseille Rien ne va plus à l'OM. Les semaines passent et, quelle que soit la compétition, le club phocéen s'enfonce dans des sables de plus en plus mouvants. Il n'a plus gagné depuis la mi-septembre (sept rencontres dont cinq de L1) et se retrouve englué à une indigne 16e place, à quatre longueurs de Montpellier (18e), avec pour seule consolation d'encore trouver des clubs plus en difficulté que lui. Mais jusqu'à quand ? Le déplacement à Lille (13e), qui patine en ce début de championnat et a donc aussi besoin de points, oblige les hommes de Michel à se faire violence et ramener un résultat enfin positif sous peine de voir empirer une situation déjà pénible. Même en cas de défaite, Marseille ne sombrera pas encore dans la zone rouge à l'issue de cette journée, mais la pression n'en reste pas moins très forte et il se doit de la desserrer, alors que sa confiance en a encore pris un sérieux coup jeudi à Braga en C3, où une bévue de Steve Mandanda a offert la victoire au club portugais (3-2) après une remontée inespérée à 2-2 en fin de match. . Angers veut prolonger l'été indien Equipe surprise de ce premier quart du championnat, le promu angevin réussit un parcours exceptionnel à peine terni par une seul défaite, à Lorient lors de la 5e journée. Depuis, le dauphin a enchaîné par quatre victoires et un nul, et toute la Ligue 1 et ses suiveurs de retenir les noms de ses joueurs, pour la plupart inconnus jusqu'à très récemment. Malgré l'effet de surprise qui va finir par s'estomper, le SCO tentera de poursuivre sa série vertueuse face à Guingamp (11e), invaincu depuis trois journées. Histoire de conserver son fauteuil, quel que soit le résultat de Caen, également nanti de 21 points, contre Nantes ce vendredi. . Où s'arrêtera la tornade niçoise ? L'île de beauté en tremble déjà. Surtout le Gazélec, bon dernier de L1 et toujours à la recherche d'une victoire. Car va débarquer l'OGC Nice (5e), sa série de quatre succès comme autant de corrections infligées à Bastia (3-1), Bordeaux (6-1), Saint-Etienne (4-1) et Rennes (4-1). Une impressionnante force de frappe qui fait des Aiglons, plus jeune équipe de L1 (24 ans de moyenne d'âge), la meilleure attaque (24 buts) dans le sillage d'un Hatem Ben Arfa renaissant (7 réalisations).

