GDE : nouvelle mobilisation des opposants

Ils étaient une vingtaine ce jeudi 22 octobre après-midi, avec une bétaillère et quelques tracteurs. « On n'est pas là pour bloquer le site, mais pour montrer que la population est toujours opposée à cette implantation », expliquent-ils. Ils devraient être plus nombreux dans la soirée, alors qu'un point info sera organisé pour l'ensemble des riverains et opposants à ce site d'enfouissement.

Ceux présents sur place ne s'estiment « pas surpris » de la décision du tribunal administratif de Caen. Le tribunal avait dès le début autorisé l'exploitation du site en février 2011 et ne s'est jamais contredit depuis.

Emilie Dehault est la porte parole du Front de Résistance de l'Orne :

Pour les opposants, le site GDE de Nonant le Pin n'a qu'une autorisation pour ses deux activités : de tri, et d'enfouissement ; et il n'est pas possible de la scinder en deux et de n'autoriser que le tri, comme l'a fait le tribunal administratif. Dès ce vendredi après-midi, ils seront reçus au Ministère de l'écologie par Ségolène Royal.

Noëlle Sandoz, présidente de l'association Nonant Environnement :

Selon Noëlle Sandoz, la Ministre de l'écologie va faire appel de la décision du tribunal administratif ; mais cet appel n'est pas suspensif.

GDE qui a fait part de sa grande satisfaction quant à la décision rendue par le tribunal administratif de Caen, annonce que l'entreprise va reprendre progressivement, en toute légalité, son activité sur ce site de Nonant le Pin : d'abord par l'activité de tri des déchets. Ensuite par l'enfouissement des déchets ultimes.