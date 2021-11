Lille (AFP). Cinq membres d'une même famille retrouvés morts près de Lille

Cinq membres d'une même famille ont été retrouvés morts mercredi soir dans leur domicile d'Haubourdin (Nord), dans la banlieue de Lille, a-t-on appris de source policière. Les corps des trois enfants, dont le plus jeune était âgé de 6 mois, celui de la mère et celui du père, qui s'était pendu, ont été découverts dans la maison familiale. Le père, qui aurait laissé une lettre expliquant son geste, aurait donné la mort à sa famille. Un imposant périmètre de sécurité a été établi autour de cette maison de briques de deux étages donnant sur une placette avec parking, situé dans un quartier résidentiel d'Haubourdin à 7 km à l'ouest de Lille, a constaté un journaliste de l'AFP. A l'intérieur de ce périmètre, les policiers de l'identité judiciaire étaient à l'oeuvre. Une quinzaine de riverains étaient également présents sur place. Beaucoup d'entre eux étaient en pleurs. Ils ont entendu arriver les pompiers vers 20H00. "Cette famille n'était pas installée là depuis très longtemps, depuis un an environ. Ici, c'est un quartier extrêmement calme et résidentiel, les enfants y font souvent du vélo et de la trottinette", a déclaré à l'AFP Christelle, une voisine. De source proche du dossier, la famille n'avait plus donné signe de vie depuis plusieurs jours.

