Numérique : Près de Rouen une FamiliBox pour protéger les enfants

L'histoire commence en mai 2015. "Ma fille avait deux ans. Elle a pris mon Ipad et elle est facilement arrivée sur une page web. Je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai danger lié à Internet pour les enfants." Cet entrepreneur, fondateur d'Agévol à Bihorel, établissait déjà des solutions pour sécuriser le Wi-Fi des professionnels. Il se penche alors sur les particuliers.

À l'assaut de l'Europe

Cela donne la FamiliBox. Le principe est simple : "Les parents téléchargent une application et établissent une liste de sites ou de catégories de sites interdits à leurs enfants. Quand ces derniers se connectent de chez eux depuis le Wi-Fi et qu'ils vont sur un site dangereux, les parents reçoivent une alerte sur leur smartphone et décident ou non d'autoriser l'accès au site." Ce nouveau contrôle parental permet ainsi de filtrer l'accès aux sites sensibles (publicités, pornographie, jeux d'argent…). Jean-Marc Sigaudy mise aussi sur la vertu pédagogique de la FamiliBox : "Là où le contrôle parental ne faisait qu'interdire l'accès à certains sites, la FamiliBox permet d'engager un dialogue avec l'enfant." Le produit, déjà disponible au Leclerc de Bapeaume à 99€ et sans engagement, le sera dans tous les magasins spécialisés (Fnac, Boulanger, Darty) fin 2015. Mais Jean-Marc Sigaudy voit plus loin : "Nous nous attaquons à l'Europe."