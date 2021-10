Les joueurs de Franck Dumas replonge dans le doute et dans le spectre de la relégation au terme de cette 30ème journée de championnat. C'est vrai les caennais n'ont pas été ridicules face aux parisiens (surtout en seconde période) mais l'envie et l'audace n'ont pas été suffisants pour vaincre l'adversaire et s'assurer les 3 points.

Retour sur le match Caen - Paris avec notre consultant, Sylvain Letouzé dans Tendance Malherbe: