Festival de Cannes: J-30, toutes les infos !

Faye Dunaway en affiche du Festival

Dévoilée le 4 avril dernier, l'affiche du 64ème Festival de Cannes est illustrée par l'actrice américaine Faye Dunaway. La photo en question a été réalisée par le cinéaste Jerry Schatzberg, tirée du film Portrait d'une enfant déchue, en 1970. La version restaurée de ce film sera d'ailleurs projetée lors du Festival, en présence de son réalisateur et de son actrice. Il sera distribué en France à l'automne prochain. "Modèle de sophistication et de grâce intemporelle, elle incarne un rêve de cinéma que le Festival de Cannes souhaite entretenir" expliquent les organisateurs au sujet de cette photo.

Robert De Niro à la tête du jury

La tête du Jury officiel du 64e Festival de Cannes, qui décerne la Palme d'or, est confiée à Robert De Niro. Par ce choix, les organisateurs ont notamment voulu rendre hommage au co-fondateur du Festival de Tribeca (New York), qui fête son dixième anniversaire. "Ayant été par deux fois président de jury dans les années 80, je sais que ce ne sera pas une tâche facile pour mes amis jurés et moi-même mais je suis honoré et heureux du rôle qui m'est confié par le Festival de Cannes" a déclaré l'interéssé. En tant qu'acteur, Robert De Niro s'est distingué à Cannes avec Taxi Driver, Palme d'or en 1976, puis dix ans plus tard pour Mission. Robert De Niro succède à Tim Burton, qui avait présidé le jury l'année dernière.

Mélanie Laurent, maîtresse de cérémonie

C'est la comédienne et chanteuse française Mélanie Laurent qui sera la maîtresse de cérémonie du 64ème Festival de Cannes. Agée de 28 ans, elle succède à la Franco-Britannique Kristin Scott Thomas pour animer les soirées d'ouverture et de clôture du Festival. En 2010, Mélanie Laurent avait monté les marches du Palais des Festivals de Cannes avec Quentin Tarantino pour le film Inglourious Basterds.

Le film d'ouverture pour Woody Allen

Les festivités cannoises s'ouvriront mercredi 11 mai avec la projection hors-compétition de Minuit à Paris de Woody Allen. Owen Wilson, Marion Cotillard, Rachel McAdams, Kathy Bates, Gad Elmaleh et Carla Bruni-Sarkozy jouent dans cette comédie romantique.

Une soirée spéciale dédiée à Jean-Paul Belmondo

Cette année, le Festival de Cannes consacre une soirée spéciale en l'honneur de Jean-Paul Belmondo, le mardi 17 mai. Le célèbre acteur français, âgé de 78 ans, sera présent lors de cette soirée hommage au cours de laquelle sera projeté Belmondo, Itinéraire..., un documentaire de Vincent Perrot et Jeff Domenech. La star du box-office français (L'Homme de Rio, A bout de souffle, Pierrot le Fou, Le Magnifique, etc.), qui n'a pas foulé le tapis rouge du Festival depuis dix ans, a tourné en 2009 dans Un homme et son chien de Francis Huster.

La sélection Un certain regard dirigée par Emir Kusturica

Le réalisateur serbe Emir Kusturica présidera le jury de la section Un certain regard lors du 64ème Festival de Cannes. Le cinéaste serbe succède à la Française Claire Denis qui avait récompensé en 2010 Ha Ha Ha de Hong Sang Soo. Lancée en 1998, la compétition Un certain regard constitue une "filiale" de la Sélection officielle du Festival de Cannes. Elle présente chaque année une vingtaine de films venus de tous les pays. Cette sélection, composée d'un jury d'artistes, de journalistes et de directeurs de festivals, récompense des oeuvres caractérisées par "l'originalité de leur propos comme de leur esthétique".

La Caméra d'or, présidée par Bong Joon-Ho

Le réalisateur coréen Bong Joon-Ho présidera le jury de la Caméra d'or lors du Festival. Décerné au meilleur premier film présenté en sélection officielle, le prix de la Caméra d'or sera remis lors de la cérémonie de clôture le dimanche 22 mai. Bong Joon-Ho s'était distingué pour The Host, lors de la Quinzaine des réalisateurs en 2006. Il succède à l'acteur et réalisateur mexicain Gael Garcia Bernal qui avait récompensé en 2010 Année Bissextile de Michael Rove.

Michel Gondry, à la tête du jury des courts métrages et de la Cinéfondation

Le cinéaste Michel Gondry présidera le jury des courts métrages et de la Cinéfondation du 64e Festival de Cannes. Le réalisateur français, qui succède à Atom Egoyan à la tête de ce jury, sera chargé de décerner les trois prix de la Cinéfondation, remis le 20 mai prochain, ainsi que la Palme d'Or du court métrage dont le lauréat sera dévoilé lors de la cérémonie de clôture.

Informations pratiques :

64e Festival de Cannes

Du 11 au 21 mai 2011

Site : www.festival-cannes.com