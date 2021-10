Zurich (AFP). Fifa: le foot mondial en plein chaos, Blatter et Platini suspendus

Le chaos est total à la tête du foot mondial: Sepp Blatter et Michel Platini ont été suspendus jeudi pour 90 jours par la commission d'éthique de la Fifa et le glas des ambitions de l'ancien capitaine des Bleus à la présidence de l'instance suprême a peut-être sonné. Une explosion était attendue depuis la mèche allumée le 27 mai, quand les justices américaine et suisse ont lancé leurs enquêtes sur fond de corruption présumée à grande échelle de la Fifa, avec un coup de filet spectaculaire de dignitaires de l'instance mondial dans un palace de Zurich. Le dossier a rebondi avec force fin septembre: Blatter (comme prévenu) et Platini (comme témoin assisté) ont été entendus par la justice suisse, pour un paiement de 2 M CHF (1,8 M EUR) du premier au second. Jeudi, dans l'attente de son verdict final, la commission d'éthique de la Fifa a suspendu les deux hommes de toute activité liée au football au niveau national ou international, à titre conservatoire, pour 90 jours. Avec prise d'effet immédiat et une extension possible de 45 jours supplémentaires. Platini, président de l'UEFA, a rejeté "dans leur intégralité les allégations" qui le visent, qualifiant dans un communiqué sa suspension de "farce" et annonçant son intention de saisir "les juridictions compétentes". Le Français a reçu, dans un communiqué distinct, le soutien du comité exécutif de l'UEFA, soit le gouvernement du foot européen. Celui-ci ne voit d'ailleurs pas, "à l'heure actuelle", le "besoin" de confier l'intérim à son plus ancien vice-président (Angel Maria Villar Llona), comme prévu par les statuts. Cette position sera-t-elle perçue comme une bravade par la commission d'éthique de la Fifa? "C'était davantage pour dire que l'administration de l'UEFA, avec son comité exécutif, continuerait à tourner pendant la suspension du président, et que le comité exécutif a confiance dans l'issue de l'appel qui sera déposé", a précisé à l'AFP une source proche de l'UEFA. Les 54 fédérations européennes se réuniront jeudi prochain au siège de l'instance à Nyon (Suisse) pour évoquer la situation. Plusieurs fédérations, dont l'Allemagne et l'Angleterre, ont également demandé une réunion d'urgence du comité exécutif de la Fifa. A Zurich, siège de la Fifa, le ton a été différent: Issa Hayatou, vice-président senior de la Fifa, a immédiatement succédé à Blatter pour l'intérim. - Chung et Valcke également suspendus - Blatter, par la voix de ses avocats, s'est dit "déçu que la Commission d'éthique n'ait pas suivi le code d'éthique et le code disciplinaire" qui offrent à une personne mise en cause la possibilité "d'être entendue". Dans le même temps, la commission, véritable tribunal de la Fifa, a suspendu le Sud-Coréen Chung Mong-joon, également candidat à la présidence de la Fifa, pour 6 ans. On lui reproche d'avoir voulu favoriser la Corée du Sud dans l'attribution du Mondial-2022, finalement octroyé au Qatar. Le secrétaire général de la Fifa, le Français Jérôme Valcke, soupçonné d'être impliqué dans un trafic de billets au marché noir et déjà relevé de ses fonctions, a lui aussi été suspendu à titre conservatoire pendant 90 jours. La mise à l'écart de Platini est un véritable coup de tonnerre, car elle pourrait l'entraver dans ses projets, lui le favori jusqu'ici de l'élection prévue le 26 février pour désigner un successeur à Blatter. Cependant, tout n'est peut-être pas fini pour l'ancien capitaine des Bleus. "La candidature de Platini n'est pas automatiquement écartée, la commission électorale décidera", a en effet précisé la commission d'éthique, interrogée par l'AFP. De plus, Platini avait pris les devants jeudi matin, indiquant dans un premier communiqué avoir effectué les démarches pour "déposer" sa candidature à la présidence. Le Français, qui peut théoriquement contester sa suspension devant la commission de recours de la Fifa puis devant le Tribunal arbitral du sport, devra en tout état de cause surmonter un autre obstacle: celui de la commission électorale de la Fifa, qui a le pouvoir de déclarer inéligible un candidat en vertu de plusieurs critères, dont celui de l'intégrité. - Quid de l'élection? -

