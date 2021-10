Un magasin de Montivilliers braqué en pleine journée

Les faits se déroulent le mercredi 7 octobre vers 18h20. Deux individus cagoulés pénètrent dans le magasin Gifi de Montivilliers. Ils exigent alors le contenu de la caisse sous la menace d'un couteau et d'une arme de poing. L'un des deux hommes pointe son couteau sous la gorge d'une hôtesse de caisse. Une autre employée voit la scène du fond du magasin et se met à crier. L'individu menaçant porte alors un coup sur la tête de la victime avant de prendre la fuite, sans rien emporter.

Un plan de recherche est déclenché par le Centre d'Information et de Commandement. La Brigade Anti-Criminalité aperçoit un véhicule Fiat au niveau du centre commercial de Montivilliers. Les policiers mettent les gyrophares mais le véhicule prend la fuite vers Harfleur. La Fiat finit par percuter un terre-plein central et se retrouve bloquée. Les trois occupants, trois jeunes nés en 1997 et 1996 et demeurant au Havre, ont pris la fuite à pied mais ont été interpellés et placés en garde à vue.

La brigade criminelle traite l'affaire.