Paris (AFP). Heu-reux !: pour 84% des seniors, le bonheur se conjugue avec l'âge

Contrairement aux idées reçues, la majorité des seniors (84%) s'affirment heureux, un quart d'entre eux estimant même que le bonheur augmente avec les années, indique mercredi l'Observatoire de l'âge. Invités à livrer spontanément leur "définition du bonheur", les seniors de plus de 70 ans citent la santé (53%), l'entourage (52%) et l'idée de profiter de la vie (25%), selon cette troisième vague de l'Observatoire de l'âge réalisée par Viavoice pour Harmonie Mutuelle, L'Express et France Inter. L'enquête est publiée à la veille de la Journée mondiale des personnes âgées, jeudi. Pour 84% des seniors vivant à domicile et 62% de ceux résidant en maison de retraite médicalisée (Ehpad) interrogés, le bonheur s'apprend tout au long de la vie, bien que l'avancée vers la dépendance limite cette progression. Néanmoins, 72% des résidents d'Ehpad, d'une moyenne d'âge de 88 ans, se déclarent heureux. Globalement, pour 25% des seniors, "plus on avance en âge, plus on est heureux". Un autre quart (24%) relativise un peu: c'est vrai "mais cela s'estompe arrivé à un certain âge". Toutefois, 31% pensent que "plus on avance en âge, moins on est heureux". La part des personnes âgées se déclarant "très heureuses" est, elle, en repli par rapport aux années précédentes: 37% en 2013, 34% en 2014 et 27% en 2015. L'Observatoire distingue les "proactifs disciplinés" (19%) et les "entourés comblés" (19%) pour qui le bonheur se prépare. Les premiers par une vie équilibrée (alimentation, sport), les seconds en privilégiant famille et amour. Ceux pour qui le bonheur grandit avec l'âge se répartissent entre "hédonistes" (16%), préférant profiter de la vie (amis, sorties) sans se soucier de leur santé, et les "philosophes" (19%) pour qui la santé est une priorité pour vieillir heureux. Et puis, il y a les "résignés" (23%), pour lesquels bonheur et grand âge ne sont pas vraiment compatibles. Le sondage a été réalisé du 1er au 14 juin sur un échantillon de 1.000 personnes de 70 ans et plus résidant à domicile et d'un échantillon de 100 personnes résidant en Ehpad. En France, aujourd'hui, l'espérance de vie à la naissance est de 85 ans pour les femmes et de 79 ans pour les hommes. Une personne sur huit dans l'Union européenne pourrait avoir 80 ans ou plus en 2080, selon Eurostat.

