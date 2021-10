Caen : le carnaval étudiant 2011 est lancé

Les animations sur le campus 1 ont commencé peu après midi, avec plusieurs stands et une scène de concert. Une initiation à la lutte sénégalaise a également attisé de nombreux regards. L'année dernière, plus de 8 000 personnes ont participé à ce carnaval d'une journée qui pour cette 14e édition a dû attirer le même nombre de participants. Selon les organisateurs, "cette journée unique permet à tous les étudiants de Caen de se réunir autour d'une même envie : se rencontrer pour faire la fête".

Après le défilé en centre-ville, de nombreux concerts sont chargés d'animer les bars.

Photos : Frédérique Lecapitaine