Seattle (Etats-Unis) (AFP). Commande chinoise historique de 38 milliards de dollars pour Boeing

L'avionneur américain Boeing a reçu une commande historique de 300 avions d'un groupe d'entreprises chinoises pour un prix catalogue de 38 milliards de dollars, a-t-il annoncé mercredi dans un communiqué. Ce contrat comprend l'achat de 190 appareils de la famille du monocouloir 737 et 50 gros porteurs, tandis que le reste (60) sera en leasing. Le principal client est China Aviation Supplies Holding Company (CASC), avec qui le groupe américain a conclu ce contrat lors de la visite d'Etat aux Etats-Unis du président chinois Xi Jinping. L'annonce a d'ailleurs été faite alors que M. Xi visitait mercredi le site d'assemblage des 737 à Everett, dans la région de Seattle (nord-ouest). Le prix final de la commande pourrait diminuer, les constructeurs aéronautiques accordant souvent des rabais lors des négociations finales. Environ 240 avions sont destinés aux compagnies aériennes chinoises, tandis que 60 seront loués par les loueurs d'avions chinois ICBC Financial et CDB (China Developement Bank) Leasing. "La Chine est un marché international important pour les avions de ligne", a déclaré Ray Conner, le patron de la division aviation civile de Boeing, cité dans le communiqué.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire