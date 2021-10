Journées du patrimoine : la ville au cent clochers dévoile ses mystères

Patrimoine religieux

.Archevêché, visite commentée des salles d'apparat.

Pratique. Samedi et dimanche de 14h à 17h. Billets à retirer sur place à 13h30 pour chaque visite.

.Cathédrale Notre-Dame, présentation d'objets liturgiques dans la sacristie, visite de la crypte du baptistère et de la chapelle de la vierge.

Pratique. Samedi de 10h à 18h et dimanche de 14h à 17h.

.Temple Saint Éloi, visite commentée.

Pratique. Samedi de 10h30 à 17h et dimanche de 13h30 à 17h30.

.Chapelle du lycée Corneille, visite commentée de l'auditorium régional.

Pratique. Sur réservation invitation.region@hautenormandie.fr

Patrimoine industriel

.Espace des Marégraphes, visite commentée des quais et histoire des aménagements portuaires.

Pratique. Samedi et dimanche à 10h et 14h30, sur réservation au 02 35 52 96 77. Rdv au Hangar A sous le pont Guillaume le Conquérant.

.Usine d'eau potable de la Jatte, visite par le Pôle de l'eau de la Métropole.

Pratique. Samedi et dimanche 10h, 14h et 16h. Tél.: 02 32 08 32 40

Patrimoine civil

.Hôtel de Région, visite de l'hémicycle et de l'ancienne caserne Martainville.

Pratique. Samedi et dimanche 10h à 16h.

.Palais de Justice, visite des tribunaux et de la salle des procureurs.

Pratique. Samedi et dimanche de 10h à 17h.

.Hôtel Delamarre-Debouteville, visite de la Chambre Régionale des Comptes.

Pratique. Samedi et dimanche de 10h à 16h30.

.Hôtel du Département, visite commentée de l'abri antiatomique et de l'hémicycle.

Pratique. Samedi et dimanche de 9h à 18h.

Et voici la sélection de nos trois coups de cœurs :

- Les charpentes de Saint-Ouen

Plus haute et plus large que la cathédrale, l'abbatiale St-Ouen est un joyau dont les guides-conférenciers proposent de découvrir les charpentes : une visite et un point de vue unique sur ce bâtiment monumental.

Pratique. Les 19 et 20 septembre.Billets à retirer à 9h30 ou 13h30 sur place. Abbatiale Saint-Ouen à Rouen

- Démonstrations à Expotec 103

À deux pas du Robec, découvrez une forge, un atelier de typographie et de nombreuses autres machines manœuvrés par des bénévoles passionnés: des collections qui témoignent du passé industriel de la région.

Pratique. Les 19 et 20 septembre de 14h à 18h. Expotec 103 à Rouen. Gratuit. Tél. 02 35 08 08 41

- Les chantiers navals du musée

Pour les journées du patrimoine, le maître charpentier Patrice Mabire accueille le public au sein du chantier de restauration du musée maritime et présente les plus belles pièces confiées au musée.

Pratique. Les 19 et 20 septembre de 14h à 18h. Musée Maritime de Rouen. Tarif 3€. Tél. 02 32 10 15 51

Pratique. Infos sur le site www.metropole-rouen-normandie.fr