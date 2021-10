11 septembre : Tendance Ouest en direct du Mémorial de Caen

Les Rencontres Internationales des Dessinateurs de Presse, initialement programmées en avril dernier, ont été reportées en raison des crimes commis par des terroristes dans les locaux de Charlie Hebdo. Malgré les attentats de Charlie Hebdo et de Copenhague, il était indispensable que ces Rencontres internationales soient maintenues pour les organisateurs. Pour le dessinateur iranien Kianoush “c'est une occasion unique pour se retrouver et échanger sur l'importance et les dangers du métier.”

Ces nouvelles rencontres avec 35 dessinateurs de presse du monde entier sont programmées sur 3 jours au Mémorial de Caen, Cité de l'Histoire pour la Paix, du 11 au 13 septembre 2015. Pour des raisons de sécurité, la préinscription est obligatoire pour participer aux rencontres.

Tendance Ouest en direct

A l'occasion des ces 5èmes rencontres, Tendance Ouest présente une émission spéciale en direct du Mémorial de Caen, le vendredi 11 septembre, de 12h00 à 13h00. Floriane Bléas recevra le directeur des lieux, Stéphane Grimaldi, le philosophe Michel Onfray, le dessinateur iranien Kianoush, la dessinatrice italienne Nardi et le dessinateur normand Chaunu.

Les thèmes de "l'après 7 janvier", du rôle des dessinateurs de presse et de la place du web dans la diffusion seront notamment abordés durant l'émission qui sera intégralement diffusée en live et en vidéo sur tendanceouest.com.

Un homage aux victimes

Une fresque géante en hommage aux victimes du 7 janvier, destinée au Prix Bayeux/Calvados des correspondants de guerre qui aura lieu du 5 au 11 octobre, sera dessinée par les dessinateurs présents. Cette 5ème édition des Rencontres internationales des dessinateurs de presse est, selon Stéphane Grimaldi, directeur général du Mémorial de Caen, “la plus réfléchie et la plus aboutie.”

PRATIQUE

