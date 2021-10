Accueil des réfugiés : la Manche sera à l’écoute de toutes les initiatives

Par un communiqué de presse, Philippe Bas, ancien ministre et sénateur, a exprimé la solidarité de la Manche envers "les victimes de la barbarie islamiste, les chrétiens d’Orient qui font l’objet de persécutions religieuses et les familles qui fuient la dictature et la guerre civile en Syrie".

La Normandie, terre de Liberté et de Paix