Rosette Peschaud, née Trinquet, est morte à l’âge de 94 ans, à Porto-Vecchio, en Corse. Elle était née le 6 décembre 1920 et avait rejoint les Rochambelles en 1943 au Maroc, rapporte le site Lemonde.fr. Elles ont marqué la Bataille de Normandie par leur présence et leur action, et une course exclusivement féminine leur rend hommage tous les ans à Caen.