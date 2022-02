Le festival Vibrations au jardin des plantes

Mariant des styles que tout oppose, osant des expériences musicales inédites, Vibrations donne chaque soir carte blanche à un groupe sélectionné pour son originalité, sa virtuosité et sa créativité. Si nos fameux rouennais Gul de Boa et Radix sont de la partie, le festival accueille également pour tête d'affiche le talentueux guitariste flamenco Bernardo Sandoval déjà récompensé le César et autres prix prestigieux. Entre le jazz transcendant de Rhizome, l'instrumentarium inédit de Radix et le style imparable de Gul, c'est une véritable mine d'or.

Pratique. Du 24 au 30 août. Jardin des plantes de Rouen. Tarifs 0 à 15 €. www.festivalvibrations.jimdo.com