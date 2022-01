Paris (AFP). Ligue 1: le mercato, entre paris marseillais et haut de gamme parisien

Entre les paris marseillais et le haut de gamme parisien, le mercato de Ligue 1, qui s'achève dans un mois, a jusque-là surtout été animé par ses principales places fortes. Nice a certes recruté le milieu offensif Hatem Ben Arfa, Lorient a fait une belle opération financière en vendant Jordan Ayew à Aston Villa, et Lille s'est renforcé en enrôlant, notamment, Mounir Obbadi, Eric Bautheac ou Junior Tallo. Mais ce sont surtout les quatre premiers du dernier exercice qui ont fait parler d'eux lors de cette première moitié de mercato. . Paris vers un gros coup Après s'être fait snober cet été par Arda Turan ou Kevin De Bruyne, le Paris SG devrait enfin enregistrer dans les prochains jours une recrue de choix, en la personne d'Angel Di Maria. L'international argentin est annoncé pour quelque 65 millions d'euros en provenance de Manchester United, où il n'était pas beaucoup utilisé par Louis van Gaal. Il s'agirait du premier gros transfert depuis la levée des sanctions imposées dans le cadre du fair-play financier pour le PSG, qui a aussi recruté deux joueurs moins cotés, le gardien allemand Kevin Trapp (10 millions d'euros) et le milieu de terrain français Benjamin Stambouli (9 millions d'euros). Le mercato semble toutefois ne pas être fini pour l'ogre de la capitale, qui doit encore gérer le feuilleton Thiago Motta (l'Italo-brésilien veut partir, le club veut le conserver) et d'éventuels intérêts pour son jeune latéral gauche Lucas Digne. . Lyon s'interroge Chez le dauphin lyonnais, les certitudes ne sont pas les mêmes. Après avoir entamé le mercato sur les chapeaux de roues, en se séparant de Yohann Gourcuff (fin de contrat) puis en recrutant l'attaquant guingampais Claudio Beauvue et en allant chiper à l'OM le défenseur Jérémy Morel, Lyon semble patiner. Le club de Jean-Michel Aulas a non seulement perdu pour plusieurs mois ses milieux Clément Grenier et Gueïda Fofana, mais a aussi reçu une vraie claque en préparation face à Arsenal (6-0). Un résultat qui a le mérite de mettre le doigt sur la faiblesse de l'OL pour le moment: sa défense. Il fait donc le forcing pour récupérer l'international camerounais de Marseille, Nicolas Nkoulou, mais le président marseillais Vincent Labrune semble avoir mis un point d'honneur à ne pas céder son joueur au rival lyonnais. L'OL peut toutefois se satisfaire d'avoir réussi à conserver, moyennant des revalorisations salariales, les jeunes qui ont fait son succès la saison précédente. Nabil Fekir, Corentin Tolisso, Samuel Umtiti et Jordan Ferri, ainsi que le gardien Anthony Lopes ont tous prolongé cet été. Ne manque que le meilleur buteur de L1, Alexandre Lacazette, qui a assuré "vouloir continuer avec Lyon". Une incertitude de plus? . Monaco, la bonne pioche ? Le club de la principauté a été le principal acteur de ce premier mois de mercato français. Il a bien vendu (Geoffrey Kondogbia à l'Inter Milan pour 40 MEUR, Yannick Ferreira Carrasco à l'Atletico Madrid pour 15 MEUR, Lucas Ocampos à Marseille pour environ 7 MEUR) et beaucoup acheté (Thomas Lemar, Fares Bahlouli, Guido Carrillo, Ivan Cavaleiro ou encore Adama Traoré). L'ASM a aussi utilisé avec intelligence le système de prêt, dans le sens des départs pour que ses joueurs acquièrent de l'expérience (Corentin Jean à Troyes, Delvin Ndinga au Lokomotiv Moscou, Valère Germain à Nice), et dans le sens des arrivées pour se renforcer ou se faire une meilleure idée des joueurs convoités (Wallace, Helder Costa, Mario Pasalic, Stephan El-Shaarawy). Les Monégasques se sont même évité la prise en charge du salaire du Colombien Radamel Falcao en le prêtant à Chelsea. Une stratégie validée - pour l'instant - par un premier bon résultat (3-1) face aux Young Boys de Berne, en troisième tour préliminaire aller de Ligue des Champions. . Marseille à quitte ou double Après avoir perdu pas moins de cinq joueurs cadres de l'année précédente, Dimitri Payet, André-Pierre Gignac, André Ayew, Jérémy Morel et Giannelli Imbula, l'OM a cherché à recruter à moindres frais.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire