Tokyo (AFP). Ventes automobiles: Volkswagen détrône Toyota au premier semestre 2015

Le constructeur automobile japonais Toyota, numéro un mondial depuis 2012, a été détrôné au premier semestre 2015 par l'allemand Volkswagen, en raison d'un fort recul des ventes dans l'archipel nippon, selon des chiffres dévoilés mardi. Entre le 1er janvier et le 30 juin, le groupe a écoulé 5,022 millions de véhicules (Toyota, voitures de luxe Lexus, mini-véhicules Daihatsu, poids lourds Hino), contre 5,04 millions pour Volkswagen. L'américain General Motors (GM), troisième constructeur, a pour sa part livré 4,86 millions de véhicules sur la période. Toyota a vu ses ventes se replier de 1,5% sous l'effet d'un plongeon de 11,5% au Japon, où les mini-véhicules ont particulièrement souffert de la conjoncture morose. Il s'agit "du premier recul en deux ans" dans sa patrie, précise le géant de la région de Nagoya (centre), qui vise un total de 10,15 millions de véhicules (-1%) sur l'ensemble de l'année. En 2014, Toyota et Volkswagen étaient au coude à coude, le premier affichant 10,23 millions au compteur, le second 10,14 millions. Le fabricant de la citadine Yaris et de la voiture hybride Prius avait conquis en 2008, au début de la crise financière internationale, la première place mondiale, monopolisée par General Motors durant plus de 70 ans. Il la lui avait rendue pour un an en 2011 à cause du séisme et du tsunami du 11 mars de la même année dans le nord-est du Japon, avant de rebondir. Mais le gel des constructions d'usines décidé en 2013 par le PDG Akio Toyoda, dans le but de "renforcer la compétitivité" du groupe, a pesé sur les ventes. Pour ne pas se laisser distancer, Toyota a récemment décidé de repartir de l'avant: il a fait part mi-avril d'un investissement de plus d'un milliard d'euros pour bâtir une usine au Mexique afin de mieux desservir ses clients nord-américains, et une nouvelle ligne de production en Chine, premier marché mondial de l'automobile.

