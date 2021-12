Rouen : il s'enfuit laissant un sac plein de portables et d'ordinateurs

Les policiers de la brigade spécialisée de terrain patrouille sur les Hauts-de-Rouen à 19h30 quand un individu traversant la rue hors des passages cloutés attire leur attention. Il porte un sac de type cabas qu'il a du mal à porter et qui semble lourd. Les policiers le contrôle mais l'individu n'ayant pas de pièce d'identité sur lui s'identifie verbalement.

Il prend fuite

Les policiers fouillent le sac et trouvent plusieurs ordinateurs et téléphones portables. Lorsque les agents lui demandent d'où proviennent ces objets, l'homme lâche son cabas et prend la fuite. A 19h35, l'homme est rattrapé par une équipe venue en renfort et il est interpellé. L' individu âgé de 43 ans et SDF du côté de Rouen, affirme qu'il ne sait pas d'où viennent les objets. Il a été placé en garde à vue.