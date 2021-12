Les nocturnes de la Cathédrale à Rouen

Huit concerts gratuits ponctueront l'été: "Le festival ouvre la Cathédrale à tous dans une ambiance chaleureuse et méditative et permet de mettre en avant des jeunes musiciens talentueux", nous explique Florence Génisson, organisatrice de l'événement et pianiste virtuose.

L'événement prend de l'ampleur, année après année: "Depuis notre premier concert en 2006, la fréquentation n'a cessé d'augmenter, jusqu'à atteindre régulièrement plus de 1 000 personnes par concert." Ces soirées répondent à des thématiques en lien avec l'actualité culturelle de la ville. Cette année, la programmation évoque la lumière au sens symbolique, du sacré au profane, et les concerts seront introduits par une page de littérature.

Le 8 juillet, trio de chant, au programme:

● Jean-Sébastien Bach : extrait de la cantate BWV 1, pour soprano et hautbois da caccia (remplacé par l'alto ) ; Sarabande, extraite de la 2e suite pour violoncelle seule ; un choral au piano.

● Lieder de Felix Mendelssohn : Duett Aus dem Lobgesang, op.52 (en trio) ; Entsagung, op.9 n°11 ; Pilgerspruch, op.8 n°5 ; Die Liebende schreibt, op.86 n°3 ; Wenn sich zwei Herzen scheiden, op. 99 n°5 ; Romanze", op.8 n°10 ; Duett Aus Psalm 95, op.46 (en trio).

● Max Pinchard : Grand ciel voilé pour alto et piano ; trois poèmes de Pierre Béarn (Dans un tourbillon de cloches, Je ne reconnais plus tes yeux et Ne sais-tu pas que l'automne ?) pour soprano piano et alto

● Les chansons d'Yves Montand :Les enfants qui s'aiment (J. Prévert/J. Kosma) ; Barbara (J. Prévert/J. Kosma) ; Insensiblement (P. Misraki /paroles et musique).

Le 15 juillet, duo de flûte traversière, au programme:

Mozart : andante en UT KV 315.

J.S Bach : Allemande de la partita pour flûte seule BWV 1013.

Fauré : Sicilienne (extraite de Pelleas et Mélisande) – Berçeuse de Dolly Op 56 Nr 1.

Marcel Grandjany : Rhapsodie op 10 pour harpe solo.

Ravel : Habanera.

De Falla : deux chansons populaires espagnoles (Asturiana et Nana).

Bartok : suite paysanne hongroise (transcription Fabrice Pierre).

Debussy : en bateau (extrait de la petite suite).

Piazzola : Café 1930 et Night-Club 1960 (extraits de l'histoire du tango).

Pratique. Tous les mercredis à 21h du 1er juillet au 19 août. Cathédrale de Rouen. Gratuit. www.festival-nocturnes-rouen.fr