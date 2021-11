Andy Delort à Caen : "Le choix du coeur"

Avant de rejoindre Caen, Andy Delort était sous contrat avec le club anglais de Wigan. Depuis plusieurs mois, il était suivi par les dirigeants malherbistes et notamment par Xavier Gravelaine, le manager général du club. Et pour le joueur, rejoindre Malherbe est un véritabe choix du coeur...

Il s'est engagé pour quatre ans et sera du stage malherbiste de dix jours à Carnac qui commence demain. Agé de 23 ans, il évolue au poste d'attaquant. En ligue 2, lors de la saison 2013-2014, il avait inscrit 24 buts avec Tours. La saison passée outre-Manche fut beaucoup plus compliquée. "Je nai pas eu de prépration physique avant le début du championnat. Ma signature là-bas s'est orchestrée le dernier jour du mercato. Au bout d'un mois et demi, il y a eu un changement d'entraîneur qui ne voulait plus de moi en pointe et j'ai donc fait le choix de revenir à Tours pour la deuxième saison puisqu'il fallait respecter la loi qui empêche un joueur d'évoluer dans trois clubs différents dans la même saison."