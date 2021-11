Recette : Côte de bœuf normande au gril, sauce au cidre crémée

Ingrédients:

5 échalotes

1 pomme

25 g de beurre demi-sel

½ bouteille de cidre

1 branche de thym

25 cl de crème fraîche

sel

poivre du moulin

Pour la sauce au cidre crémée :

- Eplucher et ciseler les échalotes.

- Peler et râper la pomme.

- Dans une poêle, faire fondre le beurre. Lorsqu'il est mousseux, y faire revenir les échalotes et les colorer 5 minutes. Déglacer avec le cidre. Ajouter la pomme râpée et le thym. Assaisonner en sel et en poivre. Réduire le feu

et laisser mijoter 30 minutes. Maintenir au chaud.

- Préchauffer la plancha.

- Déposer la côte de bœuf sur la plancha et la cuire 10 minutes de chaque côté. La réserver hors du feu sur une grille, assaisonner de fleur de sel et de poivre concassé. La recouvrir de papier d'aluminium, laisser reposer 10

minutes.

- Pendant ce temps, incorporer la crème dans la sauce au cidre chaude.

Bien mélanger.

- Découper la viande et la napper de sauce.