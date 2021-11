Bujumbura (Burundi) (AFP). Burundi: ouverture des bureaux de vote pour des élections controversées

Les bureaux de vote des scrutins législatifs et communaux burundais, première étape d'élections générales controversées, ont officiellement ouvert lundi à 06H00 (04H00 GMT) dans un climat extrêmement tendu, émaillé de violences, après deux mois de contestation contre la candidature du président Pierre Nkurunziza à un nouveau mandat. Quelque 3,8 millions de Burundais sont appelés aux urnes pour des scrutins sans véritable enjeu strictement électoral, l'opposition et la société civile ayant appelé au boycott. Les autorités burundaises ont refusé de reporter à nouveau les élections, malgré les appels de la communauté internationale, de l'Union africaine et des pays de la région, qui estiment que le climat actuel ne permet pas des élections crédibles.

