Des meubles en bois recyclé, 100% écolo

À la suite de plusieurs formations en menuiserie, ébénesterie et design, et après avoir travaillé pour différentes entreprises, Maxime Pagnon souhaite que le projet de toute sa vie voit le jour : avoir son propre atelier de créations. « Je veux essayer de redonner de la place au mobilier durable : du mobilier intemporel que l'on garde même lorsque l'on change de décoration. »

Depuis deux ans, il travaille dans son hangar rempli de palettes en bois. Ses créations sont faites à partir « de bois de palettes recyclées qui donne un design très scandinave au mobilier. » Le bois est retransformé, il peut être brut, vernis et même teinté. « Chaque année en France c'est 65 millions de palettes qui transitent et seulement 10% sont réutilisées. Pourtant, ce sont des matériaux idéaux pour le mobilier. Elles ne sont plus traitées chimiquement et elles offrent en plus une excellente résistance en extérieur. » De quoi expliquer l'intérêt de leur redonner une seconde vie.

Le but de l'atelier Recycl'et Bois, c'est aussi de « sensibiliser les gens aux prix de ce genre de créations. » Entre la récupération de la matière première, le démontage (deux à trois palettes par heure pour 30 € de l'heure), la conception, et même l'achat d'outils et de quincailleries notamment pour les lampes, « tous les coûts sont détaillés dans nos devis et permettent aux acheteurs de comprendre la somme qu'ils doivent débourser. »

Pratique. Les créations de l'atelier Recycl'et Bois sont à retrouver à la Boutique Ephémère située au 4 rue Buquet à Caen jusqu'au 19 juillet et sur le site Internet www.recycletbois.fr.