Bruxelles (AFP). Grèce: fin de l'Eurogroupe sans accord mais le travail continue

La réunion des ministres des Finances de la zone euro consacrée au renflouement de la Grèce s'est terminée sans accord jeudi, juste avant un sommet des 28, mais le travail se poursuivra avec les institutions créancières, selon plusieurs sources européennes. "C'est fini pour aujourd'hui. Les institutions et la Grèce continuent à travailler. L'Eurogroupe se réunira plus tard, mais pas aujourd'hui", a twitté le ministre finlandais des Finances, Alexander Stubb. Trois sources ont indiqué à l'AFP que la prochaine réunion de l'Eurogroupe pourrait avoir lieu samedi. "Maintenant, c'est le sommet" qui a pris le relais des négociations, a indiqué une source proche des négociations à l'AFP. "D'après ce que j'ai entendu aujourd'hui, nous n'avons pas encore fait les progrès nécessaires", avait déclaré la chancelière allemande Angela Merkel, à son arrivée au sommet. Le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker s'était dit déterminé à travailler "jusqu'à la dernière minute", tandis que le Premier ministre grec, Alexis Tsipras, avait fait part de sa "confiance" dans le fait que la Grèce et ses créanciers parviennent à un accord. Les discussions pour trouver un accord qui permettrait de débloquer plus de 7 milliards d'euros de prêts à Athènes achoppent principalement sur la réforme des retraites et la hausse de la TVA en Grèce. "Nous allons continuer à chercher une solution", a twitté le ministre grec des Finances, Yanis Varoufakis. Il reste cinq jours à la Grèce pour rembourser 1,5 milliard d'euros au Fonds monétaire international, et sans le versement de cette somme, les craintes d'un défaut de paiement du pays augmentent. Le FMI a dit jeudi s'attendre à ce que le paiement soit fait le 30 juin, comme promis par les autorités grecques.

