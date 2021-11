Paris (AFP). Le sourire d'Hallucigenia, créature surgie du passé

Ce n'est certes pas le sourire de la Joconde mais sa découverte a ravi le chercheur Martin Smith: Hallucigenia, l'une des créatures les plus surréalistes du passé, un ver avec des piquants et des pattes, avait aussi des dents autour de la bouche. En examinant ce fossile vieux d'environ 500 millions d'années avec un microscope électronique, Martin Smith, de l'Université de Cambridge (Grande-Bretagne) et Jean-Bernard Caron du Royal Ontario Museum (Canada) espéraient déceler des yeux. "Nous avons été étonnés de lui trouver non seulement deux yeux mais aussi un air espiègle - une série de dents qui nous souriaient", raconte à l'AFP Martin Smith. Leur découverte, publiée mercredi dans la revue britannique Nature, permet d'y voir un peu plus clair sur cet étrange animal, aujourd'hui disparu, qui vivait sous le Cambrien, une période qui a vu l'explosion des organismes multicellulaires et une importante diversification des espèces sur la Terre. Les chercheurs ont travaillé sur des dizaines de fossiles provenant de Burgess Shale, un site autrefois sous-marin qui se trouve dans les montagnes Rocheuses du Canada. Découvert peu après 1900, ce ver préhistorique a été décrit précisément pour la première fois dans les années 1970 par Simon Conway Morris qui l'a baptisé Hallucigenia - du latin hallucinatio (hallucination) - tant sa forme était étrange. Depuis il continue à intriguer les paléontologues. Le ver, qui mesure entre 1 et 5 centimètres, ressemble "à une batte de hockey, munie de sept paires de pattes et surmontée de piquants solides", souligne Martin Smith. Il vivait au fond de l'eau il y a 515 à 505 millions d'années. Au départ, certains scientifiques ont pensé que l'animal marchait sur ses piquants et avait sur le dos des tentacules. Mais d'autres chercheurs ont inversé le schéma depuis: ils ont établi que les tentacules étaient en fait des pattes posées au sol et munies de griffes tandis que les piquants se trouvaient en haut. - La tête et la queue - Ensuite le débat a fait rage parmi les spécialistes pour savoir où se trouvait sa tête et où était sa queue. En réexaminant les fossiles d'Hallucigenia conservés au Royal Ontario Museum de Toronto, Smith et Caron se sont aperçus qu'une forme en ballon qui avait été prise pour la tête de la bestiole, était en réalité une tache sombre, faite de déchets intestinaux, sortis de l'anus de l'animal. Là se trouve donc la queue, ont-il fait valoir. Avec leur microscope, ils se sont alors penchés sur l'autre partie du ver qui pouvait de ce fait revendiquer le titre de tête, après l'avoir nettoyée du sédiment qui la recouvrait. C'est ainsi qu'il ont découvert les yeux mais aussi le "sourire" d'Hallucigenia. Les examens ont "montré que la bouche d'Hallucigenia était entourée d'un anneau de dents, qui devait favoriser la succion de nourriture. En outre, dans sa gorge, nous avons mis en évidence une rangée de dents pointues comme des épingles. Elle devait agir comme un cliquet pour éviter que le bol alimentaire ne remonte", avance Martin Smith. Hallucigenia est proche des vers de velours qui vivent atuellement dans certaines forêts tropicales. Ceux-ci font partie de la vaste famille des ecdysozoaires, dont le développement s'effectue grâce à des mues (vers, homards). Les dents d'Hallucigenia "ressemblent à ce qu'on a pu observer chez les premiers animaux qui muaient. Cela laisse à penser qu'ils avaient un ancêtre commun qui possédait ce genre de dents dans la gorge", considère Jean-Bernard Caron. Une animation sur cette créature peut être visionné sur ce lien:

