Gagny (AFP). Un père se rend, 24 heures après avoir poignardé à mort son bébé

Un homme de 33 ans, soupçonné d'avoir poignardé à mort mardi son bébé de deux ans, s'est rendu mercredi au commissariat de Gagny (Seine-Saint-Denis), a-t-on appris de sources concordantes. "J'ai tué le petit, j'assume", avait annoncé mardi l'homme à son ex-compagne, par téléphone. Il avait alors été géolocalisé par les enquêteurs dans son pavillon à Gagny, en Seine-Saint-Denis, a précisé une source judiciaire. Sur place, les policiers avaient découvert vers 17H50 le corps du petit garçon, lardé de plusieurs coups de couteau, notamment à l'abdomen, selon une source policière. Le père, qui avait pris l'enfant à sa mère au Mans avant de le conduire à Gagny pour le tuer, avait déjà pris la fuite et coupé son téléphone portable, empêchant la poursuite de sa géolocalisation, lorsque les policiers sont arrivés chez lui, a précisé une source proche de l'enquête. Activement recherché depuis 24 heures, il s'est rendu mercredi peu après 17H00 au commissariat de Gagny où il a été placé en garde à vue, a précisé la source judiciaire. La veille, des policiers, accompagnés de chiens, avaient passé au peigne fin le quartier résidentiel de la banlieue est de Paris où réside le père, ont relaté des habitants, rencontrés par l'AFP. Le pavillon où a été trouvé le corps, un bâtiment grisâtre dans une zone calme, était mercredi complètement fermé, les volets clos. Avant le drame, la mère et son fils vivaient dans un foyer du Mans en raison de difficultés sociales. Les parents avaient la garde partagée du bébé depuis plusieurs mois, une garde décidée à l'amiable, selon le parquet du Mans qui était chargé de l'affaire avant de s'en dessaisir au profit de celui de Bobigny. "Et cela ne se passait pas mal", a-t-on précisé de même source. "Hier ils se sont donné rendez-vous dans un parc à proximité de la gare", afin que le père récupère comme prévu l'enfant, mais "il y a eu une altercation entre la maman et le papa, et le père est parti avec l'enfant", selon le parquet du Mans. Inquiète après cette dispute, la mère a finalement réussi à joindre son ex-compagnon au téléphone et "le papa a indiqué qu'il avait tué l'enfant et qu'il allait se constituer prisonnier", précise le parquet. Des propos réitérés à un officier de police judiciaire qui a contacté le père après que la mère s'est présentée au commissariat.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire