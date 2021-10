Opération anti-rodéos en forêt : six motos et un quad immobilisés en Seine-Maritime

Les forces de l'ordre - composées pour l'occasion de 26 agents issus de la brigade canine, de la Bac, de la formation motocycliste, des polices muinicipales de Saint-Etienne-du-Rouvray et de Petit-Couronne, de l'Office nationale de la chasse et de la faune sauvage et de l'Office national des forêts - ont procédé à une vaste opération anti-rodéos dimanche 14 juin après-midi. Une opération menée dans la forêt de La Londe, à cheval sur Sotteville, Oissel, Grand-Couronne, Petit-Couronne, Grand-Quevilly, Petit-Quevilly, La Londe, Orival et Saint-Etienne-du-Rouvray.

Dans le cadre de ces opérations qui se multiplient le printemps venu, tous les contrôles se font sur réquisition du procureur de la République de Rouen. Six pilotes ont été contrôlés pour conduites d'engins à moteur non homologué sur la voie publique et un autre pour conduite d'un quad sur un espace interdit.

Tous les véhicules concernés ont été immobilisés et placés en fourrière.