Madrid (AFP). Manuela Carmena, future maire de Madrid

Manuela Carmena, une ancienne juge soutenue par une plateforme citoyenne en partie composée d'indignés sera la prochaine maire de Madrid, après une alliance avec le Parti socialiste qui met fin à 24 ans de pouvoir de la droite. "Les conversations en vue de l'investiture de Manuela Carmena que nous avons eues avec le PSOE ont porté leurs fruits", a annoncé la liste Ahora Madrid sur Twitter. Ses 20 élus, alliés aux 9 socialistes, auront la majorité au sein du conseil municipal (57 conseillers), ce qui permettra cette investiture. Manuela Carmena, une ancienne juge de 71 ans, opposante communiste au dictateur Francisco Franco dans ses jeunes années, est arrivée en deuxième position lors des élections municipales du 24 mai derrière la candidate de la droite Esperanza Aguirre, une routarde de la politique espagnole, ex-ministre et ancienne dirigeante de la région. La liste de la magistrate inconnue du grand public, composée en partie de personnes issues du mouvement des "indignés", né en mai 2011 à Madrid contre l'austérité et la corruption, a obtenu 31,8% des suffrages contre 21 sièges et 35,5% pour la contesse Esperanza Aguirre. Le soutien des socialistes (15,3%) permettra cependant à Manuela Carmena de gouverner. Le parti de centre-droit Ciudadanos a pour sa part obtenu 11,4% des suffrages (sept élus) et ne suffira donc pas à la contrecarrer. - Cas unique en Europe - La liste "Ahora Madrid", est sans doute "un cas unique en Europe", concernant une capitale, estime le politologue Fernando Mendez, chercheur au sein du centre pour l'Etude de la démocratie directe, à l'Université de Genève. La composition de la liste comme son programme ont en effet été élaborés au sein d'assemblées citoyennes convoquées à Madrid à partir de juin 2014 avant d'être validées par un vote de plus de quinze mille personnes via internet. Les futurs conseillers municipaux qui dirigeront cette ville de trois millions d'habitants avec un taux de chômage de 16% et des inégalités criantes, sont issus d'associations de quartiers, de collectifs, des partis Podemos (gauche radicale), Equo (gauche écologiste) et d'Izquierda Unida (ecolo-communiste). Enfantée par des "indignés" qui ont décidé de s'impliquer en politique, la liste prendra les rennes d'une ville meurtrie vivant au rythme des expulsions de logements de particuliers surendettés et des "marées", des manifestations d'enseignants mais aussi de personnel de santé contre les coupes claires dans leur secteur. Manuela Carmena a d'ailleurs annoncé que ses premières décisions seraient pour les personnes risquant chaque jour de perdre leur toit, en tentant de trouver des solutions pour freiner les expulsions ou des logements alternatifs. La juge qui roule à vélo veut aussi s'en prendre à la corruption qui gangrène la politique espagnole, favoriser les transports en commun et réduire de moitié son salaire, de 100.000 à 45.000 euros annuels. Trois ans après leurs premiers campements contre l'austérité et la corruption, les indignés avaient déjà donné naissance à un parti, en janvier 2014, Podemos, allié du grec Syriza. Lors des municipales et régionales du 24 mai Podemos s'est d'ailleurs hissé à la troisième place dans la plupart des 14 régions en lice sur 17. C'est aussi ces indignés qui sont à l'origine de la plateforme citoyenne Ahora Madrid, qui a voulu mette en oeuvre la démocratie directe. Podemos a cependant fortement poussé la candidature de Manuela Carmena, très appréciée par son chef Pablo Iglesias. C'est le numéro deux de Podemos Inigo Errejon qui a dirigé la campagne d'Ahora Madrid et la future porte-parole de la mairie sera Rita Maestre, 26 ans, également issue des rangs de ce parti de gauche radicale. L'ancienne magistrate de 71 ans a promis de gouverner "pas seulement pour ceux qui ont parié pour le changement", mais "aussi pour ceux qui n'y croient pas".

