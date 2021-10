Rouen : 25 entreprises signent la charte "Jeunes Destination Entreprise Normandie"

Depuis bientôt trois ans, les Missions Locales de Haute-Normandie œuvrent auprès des employeurs pour la mise en place des emplois d'avenir. Mercredi 11 juin, 25 entreprises ont signé la Charte Jeunes Destination Entreprises Normandie qui lie les missions locales et les entreprises de la région. Une signature dont l'objectif est avant tout de dynamiser l'emploi des jeunes sur la région, par un programme en trois points : faire émerger des candidatures, recruter et faciliter l'intégration des jeunes au sein des entreprises signataires.

37 000 jeunes actifs accompagnés dans la région

C'est le cas de Mohamed-Karim Zemouli, qui contractera un CDI avec La Poste comme facteur dans le secteur de Maromme et ailleurs, après être passé par ce dispositif, le 17 juin prochain. "J'ai été embauché un an en CDD par La Poste. Une année durant laquelle j'ai passé le CAP distribution d'objets service à la clientèle (DOSC) et mon permis", explique le futur facteur, qui avait rompu son contrat d'alternance avant d'intégrer les missions locales. "Nous avons embauché 49 emplois d'avenir, dont 18 ont contracté un CDI avec nous après nous avoir donné satisfaction", précise Pascale Meunier-Guttin, chargée du développement à la direction des ressouces humaines de La Poste. Un exemple qui figurera parmi d'autres dans le futur.