Paris (AFP). Roland-Garros: Federer efficace et qualifié pour les 8es de finale

Le Suisse Roger Federer, N.2 mondial, s'est facilement qualifié pour les huitièmes de finale de Roland-Garros, en se montrant extrêmement efficace sur les points importants face au Bosnien Damir Dzumhur, 88e mondial, battu vendredi en trois sets 6-4, 6-3, 6-2. Federer accède aux huitièmes sur la terre battue parisienne pour la 11e fois d'affilée (la 13e au total). L'an passé, il avait perdu à ce stade face au Letton Ernests Gulbis, futur demi-finaliste. Cette fois-ci, l'ex-N.1 mondial retrouvera soit le Français Gaël Monfils, qu'il a déjà battu trois fois à Roland-Garros (en demi-finales en 2008, en quarts en 2009 et 2011), soit l'Uruguayen Pablo Cuevas. Dans des conditions venteuses, Federer a connu un début de match un peu timide et a quelques fois été mis en difficulté sur son service. Mais il a mieux maîtrisé les éléments que Dzumhur et s'est montré beaucoup plus solide que le Bosnien dans les moments importants. Le Suisse a sauvé quatre des cinq balles de break qu'il a concédées et n'a perdu qu'une fois son service, alors qu'il menait 5-2 dans le deuxième set. Il a également été très performant sur ses propres balles de break (6 sur 8 concrétisées).

