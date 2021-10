Paris (AFP). Panthéon: quatre héros de la Résistance font leur entrée

Héros de la Résistance, ils symbolisent les valeurs de la République: Geneviève de Gaulle-Anthonioz, Pierre Brossolette, Germaine Tillion et Jean Zay font ce mercredi leur entrée au Panthéon, où François Hollande leur rendra un hommage solennel. Leurs quatre cercueils sont arrivés mardi après-midi dans la cour de l'université parisienne de la Sorbonne, où s'est déroulée une cérémonie d'hommage qui s'est prolongée mercredi, en présence de plusieurs délégations, notamment du Sénat, de l'Assemblée nationale, des armées ou encore du Barreau de Paris. Au son de chants patriotiques, les représentants des corps constitués se sont succédé toute la matinée pour déposer des gerbes de fleurs devant les cercueils. Ces derniers quitteront la Sorbonne, portés par des gardes républicains, pour arriver à 17H20 sur le parvis du Panthéon. Dans leur sillage, un cortège de 144 proches, résistants, responsables associatifs, lycéens, étudiants. Le chef de l'Etat prononcera ensuite un discours d'une quarantaine de minutes pour célébrer ces personnalités qui "ont porté haut les valeurs de la République". Il sera ponctué par la Marseillaise avant que les portes du Panthéon ne s'ouvrent pour laisser passer les cercueils, qui y pénétreront au son du "Chant des partisans". Dans son allocution, François Hollande s'attachera à raviver le souvenir de ces résistants pour souligner "ce qui les rassemble, l'esprit de résistance, précisément, le courage et la transmission de leurs valeurs par leurs discours et la trace qu'ils ont laissée dans l'histoire", a confié son entourage. A travers ces personnalités "très différentes par leurs origines, leurs parcours, leur histoire et leur postérité" mais "inséparables par ce qu'elles ont traversé et leur dévouement pour la Nation et pour la République", il exaltera ainsi les valeurs républicaines. Son discours, "manifeste pour l'avenir", sera "tourné vers l'espérance, la jeunesse et l'engagement civique", ajoute une personnalité consultée par la présidence en vue des cérémonies, avec aussi quelques "transcriptions contemporaines" pour évoquer l'Irak, la Syrie ou le 11 janvier. François Hollande l'avait souligné le 21 février, annonçant le choix des quatre "panthéonisés", l'ethnologue Germaine Tillion représente à ses yeux "l'égalité entre les hommes et les femmes, entre les cultures, entre les peuples". - Parité symbolique - Geneviève de Gaulle-Anthonioz, fondatrice d'ATD Quart-Monde et nièce du Général de Gaulle, "c'est la fraternité" avec "les plus pauvres, les oubliés, les exclus, les relégués", poursuivait-il. L'intellectuel et journaliste Pierre Brossolette, "c'est la liberté" de celui qui se suicida sans avoir parlé après deux jours de torture par la SS. Quant à Jean Zay, ministre de l'Education du Front populaire assassiné en juin 1944 par des miliciens, "c'est la laïcité", mais aussi "la République, l'école de la République". Pour l'ex-Premier ministre UMP Jean-Pierre Raffarin, si François Hollande s'apprête à donner "un grand cours d'histoire toujours utile aujourd'hui", les Français attendent plutôt de lui une baisse du chômage. Jugeant cette réaction "nulle et pas digne d'un homme d'Etat", Jack Lang qui fut l'artisan des panthéonisations de l'ère Mitterrand a estimé dans un entretien à l'AFP que la cérémonie n'était "pas une récupération, bien au contraire". "Que dirait-on d'un président qui tournerait le dos à l'histoire?", s'est-il interrogé. "L'acte qu'il accomplit aujourd'hui est un acte authentique, sincère, profond, il est président de la République, il s'exprimera au nom de la France et en même temps c'est un homme politique". Le Panthéon, dont le fronton proclame la devise "Aux grands Hommes la patrie reconnaissante", n'accueillait jusqu'ici que deux femmes sur 71 personnalités, la physicienne Marie Curie, Prix Nobel de physique puis de chimie, et Sophie Berthelot, qui n'y repose toutefois qu'en sa qualité d'épouse du chimiste Marcellin Berthelot. Deux autres femmes les rejoindront donc, le président Hollande ayant innové par sa décision d'y faire transférer simultanément les cendres de quatre personnalités selon une parité très symbolique.

