Rénovation de Mermoz : le président du Stade Rouennais "tape du poing sur la table"

Diochon, c'est non. Marc-Antoine Troletti s'est vu opposer une fin de non recevoir de la Métropole quant à l'utilisation la saison prochaine du Stade Diochon pour jouer les matchs de Fédérale 1. "Nous pensions, Richard Hill et moi, que nous étions légitimes pour jouer à Diochon le temps que le Stade Mermoz soit rénové."

600 000€ demandés

Cette porte s'étant fermée, le Stade Rouennais doit accélérer la mise à niveau du Stade Mermoz. Or, il faut que les collectivités locales s'engagent. "J'ai des engagements de la Ville de Rouen, du Département et de la Région. Nous sommes en discussion avec la Métropole", révèle Marc-Antoine Troletti qui explique demander 600 000€ de subventions publiques, toutes collectivités confondues (sur un budget estimé à 1,6 millions d'euros en 2015-2016).

Un stade Mermoz obsolète

Aujourd'hui, le Stade Mermoz fait peine à voir. "Il n'y a pas eu un centime d'investissement depuis 50 ans dans cette enceinte, regrette le président. Ce stade est arrivé au bout de son utilisation." Et le responsable d'enfoncer le clou : "C'est le seul stade de Fédédale 2 où le terrain d'honneur n'a pas d'éclairage !"

Or, le stade est un élément central de la réussite d'un club. "Il faut que nous jouions le samedi soir pour attirer les clients, les entreprises, le public et faire du business avec nos partenaires. Mais pour cela, il faut un éclairage. Investir dans de l'éclairage, c'est une goutte d'eau, un choix politique. Aujourd'hui, nous pouvons recevoir 600 personnes qui sont congelées au bout d'une heure", tempête le président. La question de la construction d'une nouvelle tribune est elle aussi à l'ordre du jour car, le président l'assure, "nous n'aurons pas moins de 1500 à 2000 personnes par match en Fédérale 1" soit le double de la capacité actuelle de l'enceinte.

Il y a des limites

Un président qui hausse le ton d'autant qu'il le rappelle, le club "a annoncé la montée" en début de saison et les collectivités savaient à quoi s'en tenir : "Nous voulons bien nous adapter mais il y a des limites. Dès lundi, si nous montons en Fédérale 1, je vais poser les règles du jeu pour expliquer ce dont nous avons besoin : ce n'est pas du chantage mais un respect de nos spectateurs et de nos partenaires."

En attendant, le club réfléchit, avec le Département, à faire installer des infrastructures provisoires en face de la tribune actuelle pour recevoir davantage de public. Pour une nouvelle tribune, il faudra encore attendre.