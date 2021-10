Paris (AFP). Mali: deux importants chefs jihadistes tués par l'armée française

Deux des principaux chefs jihadistes au Sahel, Amada Ag Hama alias "Abdelkrim le Touareg" et Ibrahim Ag Inawalen dit "Bana", ont été tués dans le nord du Mali dans la nuit de lundi à mardi par les forces spéciales françaises, a annoncé mercredi le ministère français de la Défense. Les deux hommes sont parmi les principaux chefs d'Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi) et d'Ansar Dine, deux groupes responsables "de nombreuses attaques terroristes contre les forces internationales, ainsi que d'exactions répétées à l'encontre des populations maliennes", précise le ministère dans un communiqué. Abdelkrim le Touareg avait notamment revendiqué l'enlèvement et l'assassinat de deux journalistes français de la radio RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, en novembre 2013 à Kidal, dans le nord du Mali. En tout, quatre jihadistes ont été tués dans l'opération des forces spéciales françaises, a précisé le ministère. "Cette opération, après celle ayant mis hors de combat Ahmed El Tilemsi, haut responsable du MUJAO, porte un nouveau coup dur aux groupes armés terroristes sahéliens", ajoute-t-il. Ahmed el-Tilemsi avait été tué par l'armée française en décembre 2014 dans le nord du Mali. L'armée française multiplie depuis plusieurs semaines les opérations pour empêcher les jihadistes, qui commettent toujours des attentats, de regagner du terrain au Mali. La force française Barkhane (3.000 hommes), qui a succédé à Serval à l'été 2014 et couvre cinq pays (Mauritanie, Mali, Niger, Tchad, Burkina Faso), mène des opérations de reconnaissance, de contrôle de zone et de recherche de caches d'armes et de combattants sur toute la bande sahélo-saharienne.

