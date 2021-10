Malherbe - Alexis Thébaux

Vous avez eu de la réussite et du talent pour battre Montpellier...

On a été surtout costauds défensivement. Ça a été difficile en début de match où on a un peu de chance parce qu'on aurait pu se prendre un but. On a été dominés sur vingt minutes en deuxième période. Ce n'était pas facile. On connaît les qualités de centre de Montpellier, il fallait se méfier, être présent dans les duels aériens et bouger un Olivier Giroud qui est grand et costaud. Ce n'était pas évident mais Jéjé (Jérémy Sorbon) et Greg Leca dans l'axe ont fait un très bon travail. Sur les côtés, les latéraux aussi.

Il y a du soulagement même s'il le maintien n'est pas encore là ?

Il vaut mieux être dans notre situation que dans celle de Monaco, par exemple. Il va peut-être nous falloir encore un point, il va être dur à aller chercher. Si on continue dans la même optique et dans le même état d'esprit, je pense qu'on peut aller faire de bonnes choses à Lyon et contre Marseille chez nous. On est prêts à faire de bons matchs et à essayer d'être le plus performant possible.

Allez-vous joue plus libérés contre Lyon et Marseille ?

On sait qu'aller jouer à Lyon ne va pas être évident. Ils ont encore une dernière chance d'aller jouer la Ligue des Champions. Il va falloir qu'on soit solides défensivement et qu'on joue les contres à fond. On est capables de faire quelque chose à Lyon. On a plus de confiance, c'est logique, mais il ne faut pas s'enflammer parce qu'on n'est qu'à trois points de la relégation. Il nous reste deux matchs, ce seront des matchs décisifs, comme l'étaient les précédents. On ne prend pas beaucoup de buts en ce moment, il faut qu'on garde à l'esprit que ça passe par là.