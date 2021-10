Le premier salon « Les Percherines de Mai » à Mortagne-au-Perche

Le pari était osé. 60 bénévoles s'y sont attelés pendant 6 mois, pour que tout soit prêt pour ce week-end: un nouveau salon voit le jour à Mortagne-au-Perche. Il s'appelle les Percherines de mai et allie nature, produits du terroir, artisanat, gastronomie.

Autant d'activités que l'on pourrait réunir sous le terme générique d'authenticité. Un qualificatif qui va bien au Perche.

Pour que chacun puisse y venir en famille, l'entrée est gratuite. Ce salon est divisé en villages : autour du four à pain, avec des démonstrations culinaires, avec un jardin des découvertes, une grande volière, un salon gourmand et les producteurs du terroir, l'artisanat d'art, mais aussi des animations : vélo acrobatique et spectacles.

Rencontre avec Jean-François Leboucher. Il a quitté sa toque de chef, pour endosser le costume de chef d'orchestre de toute l'organisation de ce salon :